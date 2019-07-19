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  • 19.07.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 12:14

ayı ucuz konut nedir? evleri ve !

ev düşsel kuran vatandaşlarımızı ev sahibi oluşturmaya devam ediyor. Bu anlamda Temmuz ayında binlerce konut satışa çıkacak. Şu ana kadar 50 projede 27 bin 66 gerçek sahibi belirlendi. TOKİ vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Kura çekilişinde ismi çıkmayanlar üzülmesin TOKİ'den yeni alternatifler geldi. Her bütçeye uygun konutlara yapılıyor. Açık satışlar için fiyatlarda belirlendi. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor. Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata bakılırsa vade de uzayabiliyor. Peki ayı müracaat şartları nedir?

2019 Temmuz ayı TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ alt gelir grubu evleri hangi şehirlerde satışa çıkıyor? Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 50 bin sosyal konut hamlesi kapsamında kuralar birer birer çekiliyor. Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 17 şehirde, toplam 1710 konut açık satışta bulunuyor. 16 Temmuz'da 6 şehirde 576 konut daha satışa çıkacak. 306 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutlar için son başvuru tarihi de 31 Temmuz, 29 Ağustos, 30 Eylül ve 31 Aralık olarak dört farklı gruba ayrılıyor. Tablodan son başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine yüzde 10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıcı teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde konut satışı yapılıyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri2019 Temmuz ayı TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ alt gelir grubu evleri 240 ay vade ve taksit ücretleri!
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