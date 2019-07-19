2019 Temmuz ayı TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ alt gelir grubu evleri hangi şehirlerde satışa çıkıyor? Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 50 bin sosyal konut hamlesi kapsamında kuralar birer birer çekiliyor. Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 17 şehirde, toplam 1710 konut açık satışta bulunuyor. 16 Temmuz'da 6 şehirde 576 konut daha satışa çıkacak. 306 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutlar için son başvuru tarihi de 31 Temmuz, 29 Ağustos, 30 Eylül ve 31 Aralık olarak dört farklı gruba ayrılıyor. Tablodan son başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine yüzde 10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıcı teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde konut satışı yapılıyor.