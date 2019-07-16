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  • 17.07.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 12:15

Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia!

Taşeron işçilerin ve kamu işçilerin sorunları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Maaş mı ve TİS görüşmeleri öncesi kritik görüşme yapıldı. İşte görüşmeden gelen ilk bilgiler ve beklentiler. Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve zammı! Başkan Erdoğan'ın masasında. Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia.

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