Taşeron İşçi - Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alındı. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak
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