TOKİ evleri 10 bin peşin 305 lira taksitle ev alma şartları! İşte 2019 TOKİ alt gelir grubu çekilişsiz kurasız yeni evler. TOKİ tarafından başlatılacak olan yeni bir kampanya ile 10 bin TL peşinatla vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Uygun koşullarda ve makul taksit oranları ile başlatılacak olan bu kampanya ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılması amaçlanıyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmaları adında başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılacak olan kampanya kapsamında hem uygun peşinat hemde uygun kira ile vatandaşların ev sahibi olmaları amaçlanıyor. TOKİ tarafından başlatılan bu projeler kampanyalara dair detaylar, hangi illerde uygulanacak, projeler ve detayları sizlerle.