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  • 17.07.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 18:36

17 Temmuz yatan iller hangileri? Hangi illerde evde bakım maaşı yatırıldı?

Hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere devlet tarafından veriliyor. Maaşlar her ay belirli tarihlerde ödeniyor. İl il çeşitli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşının şimdiye kadar hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Peki, 17 Temmuz hangileri? Hangi illerde evde bakım maaşı yatırıldı?

17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı yatırılan iller hakkında vatandaşların araştırmaları sürüyor. Bakım maaşı alanlar "17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusuyla ilgili arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. İşte maaşların yatırıldığı iller...

17 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu, Sakarya, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Mersin, Balıkesir, Konya, Manisa, Bilecik, Uşak, Aydın, Erzurum, Ankara, Osmaniye, Kırıkkale, Hakkari, Van, Trabzon ve Karabük'te yatırıldığında dair haberler geliyor.

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