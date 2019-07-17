17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı yatırılan iller hakkında vatandaşların araştırmaları sürüyor. Bakım maaşı alanlar "17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusuyla ilgili arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. İşte maaşların yatırıldığı iller...

17 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu, Sakarya, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Mersin, Balıkesir, Konya, Manisa, Bilecik, Uşak, Aydın, Erzurum, Ankara, Osmaniye, Kırıkkale, Hakkari, Van, Trabzon ve Karabük'te yatırıldığında dair haberler geliyor.