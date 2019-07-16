Cumhurbaşkanlığı sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat bilgin başkanlığında Beştepe'de meydana getirilen Cumhurbaşkanlığı sosyal Politikalar Kurulu toplantısına, kurul üyeleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Başta KIT'ler olmak üzere taşeron işçilere yönelik sorunlar, kıdem tazminatı meselesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak tedbirler, sendikalardan istifa mevzuları görüşüldü. Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı yapıldı. Peki kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı var mı? Taşeron işçi seyyanen zam son dakika haberleri sayfamızda