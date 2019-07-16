4/D'li taşeron işçilere toplu sözleşme teklifi geçen hafta yapılmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. İşçi ve hükümet temsilcilerinin ikinci kez bir araya geldiği toplantıda, 3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ayda yüzde 4 zam ve enflasyon farkı teklif edildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçecek olan taşeron işçiler elde edecekleri hakları merak ediyorlar. Taşeron işçilerin en merak ettiği konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı geliyor. Peki 4/D'li taşeron işçilere toplu sözleşmeden maaşlara zam yapılacak mı? 4/D'li taşeronlar Temmuz'da maaş zammı alacak mı?