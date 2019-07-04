Kamu işçileri için toplu görüşme süreci başladı. Hükümet yetkilileri ile işçi tarafı arasında geçecek görüşmeler ondan sonra kamuda çalışan kadrolu işçilerin hakları netlik kazanacak. Kamu işçilerine talep edilen zam oranları, toplumsal haklar, mali yardımlar ve öteki taleplerin yanı sıra masada taşeron konusu da bulunuyor.
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