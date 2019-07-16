Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Harita Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarını karşılamak üzere 22 Mayıs 2018'de Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile tedarik sözleşmesi imzaladığı Havadan Fotoğraf Çekim Uçağı (HAFÇU) projesi tamamlanarak beklenen tarihten önce teslim edildi. Anlaşmaya göre 1 Ağustos 2019 tarihinde teslim edilmesi gereken HAFÇU, TUSAŞ mühendislerinin ve teknisyenlerinin yoğun çalışmaları ile 26 Nisan 2019'da beklenen tarihten çok önce teslim edildi.

Harita Genel Müdürlüğü'nün uçak ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında lojistik faaliyetler başta olmak üzere, tüm ağır bakım ve onarım görevlerini üstlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HAFÇU'nun kamera modifikasyonlarını gerçekleştirdi. TUSAŞ, HAFÇU'ya kameraları entegre etmesinin ardından uçuş testlerini de başarıyla tamamlayarak Harita Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.