Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.07.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 14:58

'nin fotoğrafını çekecek! 3 ay erken tamamlandı

Kamera entegre ve uçuş testlerini ve Uzay Sanayii ()'nin yaptığı hava fotoğrafı çekim uçağı (), Harita Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Türkiye bekliyordu! 3 ay erken tamamlandı

ve Uzay Sanayii (), Harita Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarını karşılamak üzere 22 Mayıs 2018'de Başkanlığı (SSB) ile tedarik sözleşmesi imzaladığı Havadan Fotoğraf Çekim Uçağı () projesi tamamlanarak beklenen tarihten önce teslim edildi. Anlaşmaya göre 1 Ağustos 2019 tarihinde teslim edilmesi gereken HAFÇU, TUSAŞ mühendislerinin ve teknisyenlerinin yoğun çalışmaları ile 26 Nisan 2019'da beklenen tarihten çok önce teslim edildi.

Harita Genel Müdürlüğü'nün uçak ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında lojistik faaliyetler başta olmak üzere, tüm ağır bakım ve onarım görevlerini üstlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HAFÇU'nun kamera modifikasyonlarını gerçekleştirdi. TUSAŞ, HAFÇU'ya kameraları entegre etmesinin ardından uçuş testlerini de başarıyla tamamlayarak Harita Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'nin fotoğrafını çekecek! 3 ay erken tamamlandı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri