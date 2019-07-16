İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura çekilişleri 4 Temmuz tarihinde çekilerek İŞKUR'un sitesinde erişime açıldı. Öğrenciler için tatili faydalı bir geçirmeleri açısından fırsat olan Sosyal Çalışma Programı hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, İŞKUR SÇP ne zaman başlıyor? Sosyal Çalışma Programı çalışma saati ne kadar? İşte günlük ücret...

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplumsal fayda sağlamak amacıyla kamu kurumlarıyla işbirliği halinde düzenlenen Sosyal Çalışma Programı'na katılmaya hak kazanan öğrenciler kura ile seçildi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, asil katılımcı kontenjan sayısı kadar yedek katılımcı olacak.

Bakan Selçuk, Temmuz, Sosyal Çalışma Programlarının Ağustos ve Eylül aylarında 3 aylık süreceğini belirtti. Program sürecinde öğrencilerin kendilerine de vakit ayırabilmeleri açısından öğrenciler haftada 3 gün çalışacaklar.