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  • 16.07.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 18:34

? Sosyal Çalışma Programı yedek liste ne zaman açıklanır? İşte günlük ücret

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı üniversite öğrencileri tarafından merakla soruşturuluyor. İŞKUR sorusunun yanıtı merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, başvuruları 25-28 Haziran tarihlerinde alınan Sosyal Çalışma Programı çalışma saati ne kadar? İşte İŞKUR SÇP ile ilgili merak edilenler...

İŞKUR SÇP ne zaman başlıyor?

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura çekilişleri 4 Temmuz tarihinde çekilerek İŞKUR'un sitesinde erişime açıldı. Öğrenciler için tatili faydalı bir geçirmeleri açısından fırsat olan Sosyal Çalışma Programı hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, İŞKUR SÇP ne zaman başlıyor? Sosyal Çalışma Programı çalışma saati ne kadar? İşte günlük ücret...

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplumsal fayda sağlamak amacıyla kamu kurumlarıyla işbirliği halinde düzenlenen Sosyal Çalışma Programı'na katılmaya hak kazanan öğrenciler kura ile seçildi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, asil katılımcı kontenjan sayısı kadar yedek katılımcı olacak.

Bakan Selçuk, Temmuz, Sosyal Çalışma Programlarının Ağustos ve Eylül aylarında 3 aylık süreceğini belirtti. Program sürecinde öğrencilerin kendilerine de vakit ayırabilmeleri açısından öğrenciler haftada 3 gün çalışacaklar.

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