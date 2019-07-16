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  • 16.07.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 10:16

Emekli ve memur lı maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte , , Bağ-Kur emeklisi ...

İlk altı Temmuz ayı rakamları TÜİK tarafından açıklanmıştı. oranlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli zamlı maaşların ödeneceği tarihi sabırsızlıkla beklemeye başladı. Maaşlar yatırılmadan önce emekli nasıl yapılır sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. emeklileri , Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.01 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek. Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Peki emekli ve memur ? İşte , SSK, Bağ-Kur emeklisi ...

Emekli ve memur zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır?

Emekli ve memur zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisi Temmuz maaş hesaplama... Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Milyonlarca kişinin beklediği rakamlar 3 Temmuz tarihinde açıklandı. Şimdi gözler maaşların yatırılacağı tarihe çevrildi. Emekli zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş hesaplama... Memur emeklisi ise her ayın 1-5'i arasında maaş alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden henüz hesaba geçmedi. Bu ayın sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Emekliler zam ve farkın yanında ağustos ayı içerisinde bir de bayram ikramiyesi alacak.

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