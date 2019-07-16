Emekli ve memur zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisi Temmuz maaş hesaplama... Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Milyonlarca kişinin beklediği rakamlar 3 Temmuz tarihinde açıklandı. Şimdi gözler maaşların yatırılacağı tarihe çevrildi. Emekli zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş hesaplama... Memur emeklisi ise her ayın 1-5'i arasında maaş alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden henüz hesaba geçmedi. Bu ayın sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Emekliler zam ve farkın yanında ağustos ayı içerisinde bir de bayram ikramiyesi alacak.
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