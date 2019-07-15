Memurlar enflasyon rakamları açıklanmasıyla birlikte zamlı maaşların ödenme tarihini beklemeye başladı. Emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihler belli oldu. Milyonlarca emekli ve memur şimdi maaşların hangi tarihte yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek? İşte memur ve emeklilerin maaşlarının yatırılma tarihi...

MEMUR MAAŞLARI BUGÜN ÖDENECEK Mİ?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller zamlı maaşlarını 16 Temmuz Salı günü alacak.