Ürettiği sebze ve meyveleri işleyerek satan binlerce aile var. Kadınlar aile bütçelerine katkı yapıyor ancak sigortaları yok. Oysa, kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı ve daha düşük primle emekli olma hakkı tanınıyor. Bu durumdaki kadınlar ileride daha rahat bir hayat için günlerini heba etmesin. Yapmanız gereken ise çok basit. İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanunun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir. Bağkur'lu olanlarla aynı şartlarda emekli olabilen isteğe bağlı sigortalılar için emeklilik şartları da aynıdır. Peki çalışmayan kadınlara emeklilik başvuru şartları nedir? SGK isteğe bağlı sigorta emeklilik nasıl olur?