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  • 12.07.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 09:14

Bağkur ve kredisi nasıl alınır? İşte 3 maaş avans,

Milyonlarca emekli için iyi haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İkramiye derken şimdi de 'dan önemli bir adım geldi. Bu anlamda SGK Bağkur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanağı sağlanacak. Emeklilik için müracaat gerçekleştiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi. Söz mevzusu sistemin hayata geçmesiyle birlikte emekli vatandaşların nakit ihtiyacı sıkıntılarına son verilecek. Bu bağlamda nakit problemi yaşayanlar toplumsal (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Peki SGK SSK Bağkur ve kredisi nasıl alınır? İşte 3 maaş avans, ve tüm detaylar haberimizde

SGK SSK Bağkur 3 maaş avans, 10 maaş kredi nasıl alınır? 3 maaş avans, 10 maaş kredi başvuru şartları nelerdir? Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme yaşanıyor... SGK, SSK ve Bağ- Kur'lu emekli vatandaşlara kredi ve avans ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere avans ödemesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2019 yılı asgari ücretin (net) tutarı kadar ödemeler yapılmaktadır... Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor.

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