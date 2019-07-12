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  • 12.07.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 09:24

son dakika! 12 Temmuz Cuma ve dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları

da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta 5.62 liradan işlem gören , haftanın ilk gününde sert yükselişe geçmiş, Fed'in faiz kararında indirim sinyalinin ardından düşüşe geçmişiti. Dolar/TL haftanın son işlem gününe 5.68 civarında başladı. Peki, şu dakikalarda ve dolar ne kadar? İşte 12 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolar/TL son dakika... Dolar beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin Fed'in bu ay sert faiz indirimine gideceği beklentilerini sınırlamasının ardından başlıca para birimleri karşısında bir miktar değer kazandıktan sonra yatay seyrediyor. Dolar endeksi dünkü kayıplarının çoğunu geri aldıktan sonra hafif değişimle 96.972 seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

12 Temmuz tarihli güncel döviz kurları şu şekilde:

DOLAR
Alış: 5,6783
Satış: 5,6827

EURO
Alış: 6,4004
Satış: 6,4038

Küresel piyasalar, açıklanan makroekonomik veriler ve jeopolitik riskler nedeniyle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün sanayi üretimi verileri takip edilecek.

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