Dolar/TL son dakika... Dolar beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin Fed'in bu ay sert faiz indirimine gideceği beklentilerini sınırlamasının ardından başlıca para birimleri karşısında bir miktar değer kazandıktan sonra yatay seyrediyor. Dolar endeksi dünkü kayıplarının çoğunu geri aldıktan sonra hafif değişimle 96.972 seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
12 Temmuz tarihli güncel döviz kurları şu şekilde:
DOLAR
Alış: 5,6783
Satış: 5,6827
EURO
Alış: 6,4004
Satış: 6,4038
Küresel piyasalar, açıklanan makroekonomik veriler ve jeopolitik riskler nedeniyle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün sanayi üretimi verileri takip edilecek.
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