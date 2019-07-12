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  • 12.07.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 18:59

kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek sosyal konutların kura çekilişleri devam ediyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi merakla kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları açıklandı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ilçesi kura çekilişleri için heyecan devam ediyor. Projede 2+1'lerin fiyatı 185 bin TL, 3+1'lerin fiyatı 275 bin TL olarak belirlendi. TOKİ konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi merakla TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ İZMİR SELÇUK KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12.07.2019 Cuma günü saat 10:00'da Selçuk Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Tören Alanı'nda gerçekleştirilecektir. Sonuçlar TOKİ'nin resmi sitesinden ilan edilecek.

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