Sadece kadınlara tanınan bazı haklar sayesinde kadının daha erken emekli olması mümkün. Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj gibi detaylar, sigortalı kadını emeklilikte erkeklerden daha avantajlı kılıyor. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı da bulunuyor. Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor.