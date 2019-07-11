Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.07.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 15:32

Sadece lara tanınan bazı haklar sayesinde erken emeklilik fırsatı

ların çalışma hayatında pek çok hakları var. Bunlardan biri de sigortalı kadınların kademeli olarak erken emekli olabilmesi. Peki hangi durumda bu mümkün? 'dan emekli olabilmeniz için öncelikli olarak 3 şartın yerine gelmesi gerekir.

Sadece kadınlara tanınan bazı haklar sayesinde kadının daha erken emekli olması mümkün. Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj gibi detaylar, sigortalı kadını emeklilikte erkeklerden daha avantajlı kılıyor. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı da bulunuyor. Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSadece kadınlara tanınan bazı haklar sayesinde erken emeklilik fırsatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri