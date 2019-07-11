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Emekliye 430 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacak?

Emekliler Temmuz zamlarını almaya başlıyor. Zamlı emekli maaşlarının ödemeleri önümüzdeki hafta SSK emeklileriyle başlayacak. Bağ- Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 25 Temmuz'da start alacak. Memur emeklilerinden 3 aylık fark alacakların hesabına en az 429,75 lira yatırılacak. Peki SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları Temmuz zammı ile ilgili detaylar...

11.07.2019 07:47 - Son Güncelleme: 11.07.2019 07:47
Emekliye 430 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacak?

Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor.

Emekliye 430 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacak?

Zamlı maaş ödemeleri önümüzdeki hafta SSK emeklileriyle başlayacak.

Emekliye 430 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacak?

Bağ- Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 25 Temmuz'da start alacak.

Emekliye 430 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacak?

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Ayrıca memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak.

Emekliye 430 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacak?

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor.

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