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  • 12.07.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 11:19

'den uygun konutlar! İşte başvuru şartları ve taksitler

Toplu Konut İdaresi'nin () 50 bin sosyal konut hamlesi kapsamında kuralar birer birer çekiliyor. Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 17 şehirde, toplam 1710 konut açık satışta bulunuyor.

TOKİ ev hayali kuran vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda Temmuz ayında binlerce konut satışa çıkacak. Şu ana kadar 50 projede 27 bin 66 hak sahibi belirlendi. Kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Kurada ismi çıkmayanlar üzülse de TOKİ, her bütçeye uygun yeni alternatifler sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de açık satışlar. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

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