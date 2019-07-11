TOKİ ev hayali kuran vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda Temmuz ayında binlerce konut satışa çıkacak. Şu ana kadar 50 projede 27 bin 66 hak sahibi belirlendi. Kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Kurada ismi çıkmayanlar üzülse de TOKİ, her bütçeye uygun yeni alternatifler sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de açık satışlar. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.