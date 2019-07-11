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  • 11.07.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 16:09

Otomobil sahipleri hangi araç için ne kadar ödeyecek? 2019 MTV borcu hesaplama

'nin () 2019'a ilişkin ikinci taksit ödemesi başladı. MTV 2019'da yüzde 15,9 oranında yükselirken, MTV tutarlarının ikinci taksidini ödemek için ise son gün 31 Temmuz. Peki kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte araç sahiplerinin 2019 yılı için ödeyeceği MTV tutarları...

Otomobil sahipleri hangi araç için ne kadar MTV ödeyecek?

nin () bu yıla ilişkin ikinci taksit ödemesüresi 31 Temmuz 2019'da dolacak. 2019 yılı MTV tutarları Cumhurbaşkanlığı Tebliği ile %15,9 olarak artırılmıştı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN NE KADAR MTV ÖDEYECEK?


- Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.
- Elektrikli taşıtların 2019 yılı MTV tutarlarına sayfamızın sonunda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.
Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen aracın arka tarafında yolcu oturması için koltukları mevcut ise araç tipi "panel van" olarak seçilmeli. Örneğin, 5 oturma koltuğu olan kamyonet, sında panel van olarak geçiyor.

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