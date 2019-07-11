Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksit ödemesüresi 31 Temmuz 2019'da dolacak. 2019 yılı MTV tutarları Cumhurbaşkanlığı Tebliği ile %15,9 olarak artırılmıştı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılıyor.
HANGİ ARAÇLAR İÇİN NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
- Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.
- Elektrikli taşıtların 2019 yılı MTV tutarlarına sayfamızın sonunda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.
Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen aracın arka tarafında yolcu oturması için koltukları mevcut ise araç tipi "panel van" olarak seçilmeli. Örneğin, 5 oturma koltuğu olan kamyonet, MTV hesaplamasında panel van olarak geçiyor.
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