Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksit ödemesüresi 31 Temmuz 2019'da dolacak. 2019 yılı MTV tutarları Cumhurbaşkanlığı Tebliği ile %15,9 olarak artırılmıştı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN NE KADAR MTV ÖDEYECEK?





- Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.

- Elektrikli taşıtların 2019 yılı MTV tutarlarına sayfamızın sonunda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.

Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen aracın arka tarafında yolcu oturması için koltukları mevcut ise araç tipi "panel van" olarak seçilmeli. Örneğin, 5 oturma koltuğu olan kamyonet, MTV hesaplamasında panel van olarak geçiyor.