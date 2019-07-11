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  • 11.07.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 16:25

11 Temmuz son durum! ve Bağkur için çıktı mı?

2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. ve Bağkur emeklileri Temmuz ayı itibari ile maaşlarına aldılar ve şimdi gözlerini intibak yasasına çevirdiler. Bu anlamda emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak. İntibak uygulaması, yeni emeklileri de kapsayacak. SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarındaki' eşitsizlik giderilecek. En fazla aylık bağlanma oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Peki 11 Temmuz son durum nedir?

11 Temmuz emekli maaşı intibak yasası son durum! SGK SSK ve Bağkur için emekli intibak yasası çıktı mı? Emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak. İntibak uygulaması, yeni emeklileri de kapsayacak. 2019 SGK SSK emekli intibak yasası çıktı mı? Emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'e geldi mi? Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.

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