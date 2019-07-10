Erken emekli olmak için milyonlarca vatandaş internette araştırmalar oluşturmaya başladı. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi erken emekli olma şartlarını ise oldukça merak ediliyor. 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkanı var. Burada 10 senelik prim (3600 gün) ile birlikte sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki bu süre da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma olanağı bulamayan, özellikle hanım sigortalılar için sistem emeklilik olanağı sunuyor. Ayrıca "iyi mi erken emekli olunur? Erken emekli olmanın koşulları nedir?" sorusu emekli olmaya yaklaşan hanım, adam fark etmeksizin tüm çalışanlar tarafınca araştırılır. Peki SGK SSK Bağkur primi azca plan çalışan iyi mi emekli olur? Erken emekli olma şartları nedir? 2019 iyi mi erken emekli olurum?