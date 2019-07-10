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  • 11.07.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 11:05

nedir? ...

Herkes emekli olmak istiyor. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısının yeterli olması gerekiyor. Ancak çalışma hayatında yeterli sayıda primi olmayan vatandaşlar için bazı imkanlar var. Çalışma yaşını geçirmiş durumdaki sigortalılar için 3600 günle ve 4500 günle emeklilik olmak üzere iki ayrı formül bulunuyor.

Erken emekli olmak için milyonlarca vatandaş internette araştırmalar oluşturmaya başladı. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi erken emekli olma şartlarını ise oldukça merak ediliyor. 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkanı var. Burada 10 senelik prim (3600 gün) ile birlikte sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki bu süre da çoktan doldu.

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