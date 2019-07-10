Emekli ve memurlara Temmuz ayı zam oranı geçen hafta açıklanmıştı. Şimdi emekli ve memurlar zamlı maaşların ne süre yatacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar..