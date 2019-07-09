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  • 10.07.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 12:30

aile oranı yüzde kaç?

Emekli maaşı Temmuz mı geçtiğimiz günlerde rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Emekli maaşı ne kadar oldu? merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 olarak açıklanması sonrası ilk altı aylık enflasyon oranı da yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

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