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  • 10.07.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 09:03

Engelli aylığı farkı ne zaman ödenecek? zam oranı ne kadar?

oranı ne kadar? Zam farkı ne zaman ödenecek? Bakıma muhtaç engelliye ve ailesine belli şartlarda maaş bağlanıyor. 2019 yılının ilk altı aylık enflasyon rakamlarına göre, engelli aylığı ve evde bakım parası da zamlandı. Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az 'yüzde 50' olan ve 'ağır engelli' bölümünde 'evet' yazan rapor gerekiyor. Küçük çocuklarda rapor 1-2 yıllık veriliyor. Bakım parası 1384 lira olarak uygulanıyor. Bu maaş için engelli kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

65 yaş yaşlılık evde bakım maaşı engelli aylığı ücreti alanlara sevindiren bir haber geldi. Her ay ödenen bakım maaşı 1305 lira, üç ayda bir ödenen engelli maaşı da engel derecesine göre en az 1269 liraydı (aylık 423 TL) oldu. Yeni zamlarla birlikte evde bakım maaşı Temmuz'da 1384 TL'ye yükseldi. Devlet, 5 milyon engelli vatandaşa engel durumuna göre maaş desteği sağlıyor. Gelir kriteri ocak itibarıyla 1219 lira olarak uygulanıyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor. Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az 'yüzde 50' olan ve 'ağır engelli' bölümünde 'evet' yazan rapor gerekiyor.

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