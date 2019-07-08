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  • 09.07.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 11:29

Emekliye ekstra bin lira verilecek!

Emekliler hem lı maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini heyecanla beklerken, lar da yaklaşık 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına devam ediyor. Emeklilere müjdeli haber bankalardan geldi.

Milyonlarca emekli zamlarını aldı şimdi gözlerini bankaların verdiği promosyonlara çevirdi. Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere, maaşa nazaran 300 TL, 375 TL ve 400 TL'lik promosyon veren bankalar, extra kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor.

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