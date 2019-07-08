Emekliye ekstra bin lira verilecek!

Milyonlarca emekli zamlarını aldı şimdi gözlerini bankaların verdiği promosyonlara çevirdi. Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere, maaşa nazaran 300 TL, 375 TL ve 400 TL'lik promosyon veren bankalar, extra kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor.