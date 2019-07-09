Altın fiyatları doların son haftaların zirvesine yakın seyretmesiyle hafif geriledi ancak hisse senedi piyasalarındaki zayıf seyir altının kayıplarını sınırladı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,393.95 dolara geriledi. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,53 artarak 258 bin 900 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

9 Temmuz tarihli altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (9 TEMMUZ)

9 Temmuz Salı günü gram altın 257,52 liradan alınırken, 257,57 liradan satılıyor.