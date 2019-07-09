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  • 09.07.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 09:15

nda son dakika hareketliliği! 9 Temmuz , gram, çeyrek,

son dakika... Uzun zamandır dalgalı seyir izleyen altın fiyatları son günlerde yaşadığı düşüş trendini sürdürüyor. Düğün sezonunun açılması ile birlikte yoğun ilgi gören altının gram fiyatı dünkü kapanışta 257,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün , gram, çeyrk ve tam oldu? İşte 9 Temmuz ...

Altın fiyatları doların son haftaların zirvesine yakın seyretmesiyle hafif geriledi ancak hisse senedi piyasalarındaki zayıf seyir altının kayıplarını sınırladı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,393.95 dolara geriledi. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,53 artarak 258 bin 900 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

9 Temmuz tarihli altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (9 TEMMUZ)

9 Temmuz Salı günü gram altın 257,52 liradan alınırken, 257,57 liradan satılıyor.

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