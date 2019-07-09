EYT yasası en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Bu anlamda ise vatandaşların bekleyişi sürüyor. Emeklilik olmak için günlerini sayanlar erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla cevap arıyor. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak görülüyor. On binlerce fert emekli maaşı almak istiyor sadece emekli olamadıkları için 50 ve üzeri yaşlarda çalışmaya zorunlu kalıyorlar. Bu bağlamda bir çok özel sektör şirketi yaşı ilerlemiş kişileri işe almak istemiyor ve nitelikli personel istihdam talebinde bulunuyor. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlamış olan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, adam ise 25 yılda ve 43 yaşlarında emekli olabiliyordu. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri nedir? EYT yasası çıktı mı? İşte yeni formül!