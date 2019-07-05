Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.07.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 17:44

ve koşulları nedir? Malulen nasıl olur? İşte Bağkur emeklisi başvurusu

Türkiye'de hem engelli bununla birlikte hastalık nedeniyle işgücü yitirilmesine uğramış milyonlarca fert var. İşte bu kişiler daha düşük primle emekli olabiliyor. Buna 'malülen (sağlık sebebiyle) emeklilik' deniyor. Malulen emekli olabilmek için lüzumlu ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde minimum yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il yada ilçedeki merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. şu demek oluyor ki SGK'nın sevki şart. Her engelli, malul sayılmıyor çünkü burada belirleyici olan işgücü kaybının yüzde 60 ve yukarı olması. Peki ve koşulları nedir? İşt detaylar

Sağlık nedeniyle emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il yada ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi haricinde lüzumlu görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Peki erken emekli olma şartları nedir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriErken emekli olma şartları ve koşulları nedir? Malulen erken emeklilik nasıl olur? İşte SGK Bağkur emeklisi başvurusu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri