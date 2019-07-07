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  • 07.07.2019 20:16
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 20:16

kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Isparta merkez kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 50 bin konut projesinde kura çekilişleri için heyecan devam ediyor. Isparta'daki konut projesi için başvuruda bulunan vatandaşlar merakla kura sonuçlarını bekliyor. Peki, TOKİ Isparta merkez kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...

TOKİ Isparta merkez kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle başlatılan projede kura çekilişleri devam ediyor. Isparta'daki TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi merakla TOKİ Isparta kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, TOKİ Isparta merkez kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ ISPARTA MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Isparta merkez projesinde kura çekilişleri 8 Temmuz'da tarihinde yapılacak. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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