Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle başlatılan projede kura çekilişleri devam ediyor. Isparta'daki TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi merakla TOKİ Isparta kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, TOKİ Isparta merkez kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ ISPARTA MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Isparta merkez projesinde kura çekilişleri 8 Temmuz'da tarihinde yapılacak. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.