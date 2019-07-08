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TOKİ 2+1 ve 3+1 Isparta merkez kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim liste

TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla gerçekleştirilecek 2+1 ve 3+1 konut projeleri için kura çekilişleri sürüyor. Isparta'daki konut projesi için başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi kura sonuçlarını bekliyor. TOKİ tarafından bugün kura çekilişi noter huzurunda yapılarak asil ve yedek listedeki isimler ilan edildi. Peki, TOKİ Isparta merkez kura çekiliş sonucu nereden öğrenilir? İşte cevabı...

08.07.2019 18:56 - Son Güncelleme: 08.07.2019 19:21
TOKİ 2+1 ve 3+1 Isparta merkez kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim liste

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan 50 bin yeni sosyal konut için kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor.

TOKİ 2+1 ve 3+1 Isparta merkez kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim liste

Isparta'daki TOKİ konutları için başvuru yapan binlerce vatandaş TOKİ Isparta kura sonuçları için araştırma yapıyor.

TOKİ 2+1 ve 3+1 Isparta merkez kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim liste

Merakla beklenen TOKİ Isparta kura sonuçları açıklandı. İşte isim listesi...

TOKİ 2+1 ve 3+1 Isparta merkez kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim liste

TOKİ ISPARTA MERKEZ 2+1 KURA LİSTESİ

TOKİ 2+1 ve 3+1 Isparta merkez kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim liste

TOKİ ISPARTA MERKEZ 2+1 KURA LİSTESİ

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