TOKİ 2+1 ve 3+1 Isparta merkez kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim liste
TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla gerçekleştirilecek 2+1 ve 3+1 konut projeleri için kura çekilişleri sürüyor. Isparta'daki konut projesi için başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi kura sonuçlarını bekliyor. TOKİ tarafından bugün kura çekilişi noter huzurunda yapılarak asil ve yedek listedeki isimler ilan edildi. Peki, TOKİ Isparta merkez kura çekiliş sonucu nereden öğrenilir? İşte cevabı...
08.07.2019 18:56
- Son Güncelleme: 08.07.2019 19:21
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