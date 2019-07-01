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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 13:45

'de son durum ne? 1 Temmuz EYT son gelişmeler

yasasındaki son durum emekli olmak için gün sayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Bu nedenle 'de son durumun ne olduğu merak konusu. Peki, Meclis'e gelecek mi? İşte EYT hakkındaki son gelişmeler ve detaylar... EYT 8 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı.

EYT yasası ile ilgili son dakika haberlerini vatandaşlar araştırmaya devam ediyor. EYT yasası çıkacak mı bu sorunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup, yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar EYT'deki son durumu öğrenmek istiyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT, vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında geliyor.

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