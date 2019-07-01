EYT yasası ile ilgili son dakika haberlerini vatandaşlar araştırmaya devam ediyor. EYT yasası çıkacak mı bu sorunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup, yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar EYT'deki son durumu öğrenmek istiyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT, vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında geliyor.