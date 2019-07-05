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  • 05.07.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 18:30

tavanı ne kadar, Meclis'e gelecek mi? nasıl yapılır?

na dair detaylar milyonlarca çalışan tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili merakla beklenen açıklama yapıldı. Peki, Kıdem tazminatı Meclis'e gelecek mi? Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat şeklidir. İşte nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

Kıdem tazminatı Meclis'e gelecek mi?

Kıdem tazminatı hakkındaki son gelişmeler çalışan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kıdem tazminatına dair yapılan açıklamalara milyonlar tarafından merakla bekleniyor. 1 Temmuz'dan itibaren işten ayrılanlara uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Peki, Kıdem tazminatı Meclis'e gelecek mi? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte kıdem tazminatı tavanına dair yapılan açıklama...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur maaş katsayısı da güncellendi. Memur aylık katsayısı 0.130597'den 0.138459'a çıktı. Buna bağlı olarak 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da 6 bin 380 liraya yükseldi. Böylece, yüksek ücret elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir kişi için ödenecek kıdem tazminatı 60 bin 170 liradan 63 bin 800 liraya çıkacak.

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