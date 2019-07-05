Kıdem tazminatı hakkındaki son gelişmeler çalışan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kıdem tazminatına dair yapılan açıklamalara milyonlar tarafından merakla bekleniyor. 1 Temmuz'dan itibaren işten ayrılanlara uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Peki, Kıdem tazminatı Meclis'e gelecek mi? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte kıdem tazminatı tavanına dair yapılan açıklama...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur maaş katsayısı da güncellendi. Memur aylık katsayısı 0.130597'den 0.138459'a çıktı. Buna bağlı olarak 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da 6 bin 380 liraya yükseldi. Böylece, yüksek ücret elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir kişi için ödenecek kıdem tazminatı 60 bin 170 liradan 63 bin 800 liraya çıkacak.