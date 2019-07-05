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  • 05.07.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 16:30

resmen açıkladı: 'de açılacak

Merkezi Başkanı , ’nin, Rusya’nın ana ihracat ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye’de ihracat ofisi açmak i gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Rusya resmen açıkladı: Türkiye'de açılacak

Merkezi Başkanı , Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 16 artığına işaret etti.

Türkiye'nin, Rusya i en önemli ihracat noktalarından biri olduğunu belirten Slepnev, "Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Geçen yıl yüzde 16 artan ticaret hacmimiz de bunu teyit ediyor." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya'nın, Firmadan Firmaya (B2B) platformu kurulmasına yönelik çalışmalarına da devam ettiğini anlatan Slepnev, "Türk ortaklarımızla konuya ilişkin gerekli anlaşmaları imzaladık. Platformun tanıtımını Rus ve Türk yetkililerin katılımıyla INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nda yapmayı planlıyoruz." dedi.

Çeşitli ülkelerde ihracat ofislerinin açılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Slepnev, "Bu ayın sonuna kadar Türkiye, Çin ve Almanya'da ihracat ofisleri açmak için gerekli çalışmaları tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Rus devletine bağlı Rusya , enerji kaynakları dışında kalan ürünlerin ihracatını yapan Rus ihracatçılarına destek sağlıyor.

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