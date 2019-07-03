Milyonlarca emekli ve memurun kulağı duyurulacak olan haziran ayı enflasyon açıklamasındaydı ve TÜİK bugün o rakamları açıkladı. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 6 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 5.01 oranında zam geldi.

TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019'un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL'den bin 983 TL'ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL'den bin 181 TL'ye yükseldi. Memurlara verilen destek ödemelerinde de zam olacak. Bu bağlamda kime ne kadar zam yapıldı detayları haberimizde yer almaktadır.