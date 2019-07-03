Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.07.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 11:00

: oranı Haziran ayı TEFE ne oldu? enflasyon oranı ne kadar oldu?

: Haziran ayı oranı açıklandı. Haziran ayı TEFE enflasyon oranları oldukça merak ediliyordu. (TÜFE) aylık %0,03 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti. Enflasyon rakamları açıklandı şimdi memur ve emekli oranları ve kira artış ücretleri de belirlenmiş olacak. Haziran ayı enflasyonu ile ilgili açıklaması yapıldı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,02 düşeceğini bekliyor. Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Fakat mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir.

Son Dakika Haberi: Enflasyon oranı Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu? 2019 Haziran enflasyon oranı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları oldukça merak ediliyor. Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? Merakla umut ediliyor. Enflasyon sayılarına gore işgören zam oranı, emekli maaşı zam oranı ve kira artışı gibi oranlar belli oluyor. Yurttaşlar heyecanla temmuz zammını bekliyorlar. Haziran enflasyon beklentisi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,02 düşeceğini bekliyor. İşte enflasyon rakamları ile ilgili güncel açıklamalar… Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon Dakika Haberi: Enflasyon oranı Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu? 2019 Haziran enflasyon oranı ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri