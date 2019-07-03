Son Dakika Haberi: Enflasyon oranı Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu? 2019 Haziran enflasyon oranı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları oldukça merak ediliyor. Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? Merakla umut ediliyor. Enflasyon sayılarına gore işgören zam oranı, emekli maaşı zam oranı ve kira artışı gibi oranlar belli oluyor. Yurttaşlar heyecanla temmuz zammını bekliyorlar. Haziran enflasyon beklentisi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,02 düşeceğini bekliyor. İşte enflasyon rakamları ile ilgili güncel açıklamalar… Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir.