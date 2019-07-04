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  • 04.07.2019 08:26
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 08:39

'dan açıklaması! tahminini yüzde 14`e indirdi

, için 2019 sonu tahminini yüzde 14`e indirdi. 2019 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 15,1'den 14,0'a indiren JP Morgan, yıl sonunda yüzde 14,0'a gerilemeden önce Ekim ayında yüzde 9,4'e kadar keskin bir düşüş yaşamasını beklediklerini de vurguladı.

JP Morgan'dan Türkiye açıklaması!
, 'in açıkladığı Haziran ayı rakamları sonrası 2019 yıl sonu için enflasyon tahminini aşağı yönlü revize etti ve 'nin Temmuz'da faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerinin güçlendiğini duyurdu.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının fiyat dinamiklerindeki iyileşme konusunda ikna edici kanıt sunduğunu belirten JP Morgan, "Zayıf yurt içi talep, istikrarlı kur ve gıda fiyatlarında aşağı yönlü düzeltmeler büyük olasılıkla dezenflasyon sürecine yardım etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.



2019 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 15,1'den 14,0'a indiren JP Morgan, yıl sonunda yüzde 14,0'a gerilemeden önce Ekim ayında yüzde 9,4'e kadar keskin bir düşüş yaşamasını beklediklerini de vurguladı.

JP Morgan yaptığı değerlendirmede, "Haziran ayı verileri bizi TCMB'nin politikasını gevşetmeye Temmuz'da başlayacağı beklentimizi daha güvenilir
yaptı" ifadelerini de kullandı.

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