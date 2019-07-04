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Hazine ve Maliye Bakanı : Hedefin altına indik

‘Hedefin altına indik’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "da düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik" dedi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda enflasyon rakamlarını değerlendiren Albayrak, "Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" diye konuştu. Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografide de "Dengelenme sürecinin pozitif katkısıyla enflasyonda Temmuz 2018 seviyelerinin altına düşüş sağlandı" denildi.

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