Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.07.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:26

son dakika! 4 Temmuz ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

da son dakika düşüş devam ediyor. Dün açıklanan 2019 yılının 6'ncı enflasyon verileri sonrasında 5.60 seviyesine kadar düştü. Gün içerisinde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle 5.65'i test eden ardından 5.62'ye tutuan 4 Temmuz'a 5.61'li seviyelerde başladı. Peki, bugün ve oldu? İşte 4 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Son dakika... Dolar, ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüşün Fed'in on yıldır ilk kez bu ay faizleri düşüreceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yen karşısında bir haftanın dip seviyesine yakın işlem görüyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks hafif düşüşle 96.712 seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 4 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,6139
Satış: 5,6184

EURO
Alış: 6,3438
Satış: 6,3504

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika! 4 Temmuz euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri