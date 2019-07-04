Son dakika... Dolar, ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüşün Fed'in on yıldır ilk kez bu ay faizleri düşüreceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yen karşısında bir haftanın dip seviyesine yakın işlem görüyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks hafif düşüşle 96.712 seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 4 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,6139

Satış: 5,6184

EURO

Alış: 6,3438

Satış: 6,3504