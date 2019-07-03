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  • 03.07.2019 16:44
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 16:51

: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan açıklaması

haberine göre bugün TÜİK tarafından açıklanan 2019 Haziran ayı oranının ardından Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik." dedi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bugün TÜİK tarafından açıklanan 2019 Haziran ayı oranının ardından Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik." dedi.

İşte Albayrak'ın o mesajı
Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız.

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