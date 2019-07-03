Bugün TÜİK tarafından açıklanan 2019 Haziran ayı enflasyon oranının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir açıklama yaptı. Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik." dedi.
İşte Albayrak'ın o mesajı
Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız.
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