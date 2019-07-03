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  • 04.07.2019 01:40
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 01:40

ne zaman yapılacak? TOKİ iade parası hangi bankadan alınır?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 inşa edilecek olan konutların kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'da üç ilçede kura çekilişleri 2 Temmuz Salı günü sona erdi. Kura sonuçlarına göre konut çıkmayan vatandaşlar ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ iade parası hangi bankadan alınır? İşte cevabı...

TOKİ başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 50 bin konut projesinde İstanbul kura çekilişleri tamamlandı. Kura çekilişlerinin ardından asil ve yedek listelerde ismi yer almayan vatandaşlar TOKİ başvuru para iadesi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

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