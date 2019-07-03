Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 50 bin konut projesinde İstanbul kura çekilişleri tamamlandı. Kura çekilişlerinin ardından asil ve yedek listelerde ismi yer almayan vatandaşlar TOKİ başvuru para iadesi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.