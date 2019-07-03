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  • 04.07.2019 08:49
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 08:49

ne kadar emekli maaşı kaç para? 3 Temmuz Bağkur emekli maaşı mı belli oldu

Emekli maaşı temmuz mı belli oldu! Türkiye'de 12.3 milyon emekli bulunuyor. Tüm bu 12.3 milyon emeklinin ortak heyecanı ise; Temmuz ayı emekli maaş zammı. Geçtiğimiz ay bayram ikramiyelerini alan emekliler, temmuz ayında yapılacak olan zammın ne kadar olacağını ve nın ne kadar olacağını araştırıyor. Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. 'nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak. Zam oranı elbette ki enflasyona göre belirlenecek Peki en düşün emekli maaşı ne kadar olacak? İşte temmuz zammı...

Emekli maaşı temmuz zammı belli oldu! Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak olan zamlar şimdiden vatandaşları heyecanlandırmış durumda. Enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı hakkında da birçok araştırma yapılıyor. Emekli maaşı temmuz zammı belli oldu mu, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak gibi sorulara yanıt aranıyor. SSK Bağkur emeklilerine yüzde 5.01 oranında zam yapıldı. Memur emeklilerine ise 6.01 oranında zam yapıldı. Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki emekli maaşı temmuz zammı belli oldu mu? Emekli maaşı son dakika kaç para?

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