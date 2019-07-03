Emekli maaşı temmuz zammı belli oldu! Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak olan zamlar şimdiden vatandaşları heyecanlandırmış durumda. Enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı hakkında da birçok araştırma yapılıyor. Emekli maaşı temmuz zammı belli oldu mu, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak gibi sorulara yanıt aranıyor. SSK Bağkur emeklilerine yüzde 5.01 oranında zam yapıldı. Memur emeklilerine ise 6.01 oranında zam yapıldı. Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki emekli maaşı temmuz zammı belli oldu mu? Emekli maaşı son dakika kaç para?