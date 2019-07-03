Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.07.2019 08:50
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 09:56

Emekli ve memur lı maaşları ne zaman ödenecek?

Emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşları ne an ödenecek? Emekliler belirli tarihlerde maaşlarını alıyorlar. Bu tarihler na göre belirleniyor. ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar.

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Bu nedenle şimdi milyonlarca kişi "Emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri