Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Bu nedenle şimdi milyonlarca kişi "Emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar.