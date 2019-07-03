GaleriEkonomi

Emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar? Temmuz zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?

Emeklilerin, memurların heyecanla beklediği gün geldi. Zam oranları bugün belli oluyor. Gözler Haziran enflasyonunda. 5 aylık enflasyon yüzde 4.99 çıktı. Haziran enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.Peki emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar? Temmuz zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?

03.07.2019 07:49 - Son Güncelleme: 03.07.2019 07:49
Emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar? Temmuz zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?

YAKLAŞIK 12.3 milyon emekli ve 3 milyon memurun gözü bugün açıklanacak Haziran enflasyonunda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler memurların, emeklilerin alacağı zammı gösterecek.

Emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar? Temmuz zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5 olarak belirlenen Temmuz artışına ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşmışsa, aşan kısım kadar fark eklenecek.

Emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar? Temmuz zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?

5 AYDA FARK ÇIKTI
Ocak-Mayıs döneminde TÜFE yüzde 4.99 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon farkı oluştu. Memurlar ve memur emeklileri, Haziran'da TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar? Temmuz zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5.94 olarak tahmin ediliyor.

Emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar? Temmuz zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?

Bu tahmine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 5.94 zam, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı alacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte o liste
Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte o liste