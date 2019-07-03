Emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar? Temmuz zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?

Emeklilerin, memurların heyecanla beklediği gün geldi. Zam oranları bugün belli oluyor. Gözler Haziran enflasyonunda. 5 aylık enflasyon yüzde 4.99 çıktı. Haziran enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.Peki emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar? Temmuz zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?

03.07.2019 07:49 - Son Güncelleme: 03.07.2019 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





