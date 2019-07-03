Emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar? Temmuz zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?
Emeklilerin, memurların heyecanla beklediği gün geldi. Zam oranları bugün belli oluyor. Gözler Haziran enflasyonunda. 5 aylık enflasyon yüzde 4.99 çıktı. Haziran enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.Peki emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar? Temmuz zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?
03.07.2019 07:49
- Son Güncelleme: 03.07.2019 07:49
YAKLAŞIK 12.3 milyon emekli ve 3 milyon memurun gözü bugün açıklanacak Haziran enflasyonunda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler memurların, emeklilerin alacağı zammı gösterecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5 olarak belirlenen Temmuz artışına ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşmışsa, aşan kısım kadar fark eklenecek.
5 AYDA FARK ÇIKTI
Ocak-Mayıs döneminde TÜFE yüzde 4.99 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon farkı oluştu. Memurlar ve memur emeklileri, Haziran'da TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5.94 olarak tahmin ediliyor.
Bu tahmine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 5.94 zam, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı alacak.