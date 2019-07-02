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  • 02.07.2019 19:28
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 20:21

Memur ve ne kadar? Enflasyon farkıyla zam ne kadar olacak?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve memur Memur ve hakkında araştırma yapmaya başladı. Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Peki, son verilere göre Memur ve olacak? Enflasyon farkıyla zam ne kadar olacak? İşte son detaylar...

Memur ve emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayının ilk günlerinde milyonlarca emekli ve memur gözünü Temmuz ayında yapılacak zamma çevirdi. "Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? " sorusu bu nedenle merakla araştırılan konuların başında yer alıyor.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

12.3 milyon emeklinin Temmuz zammının oranı yarın belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ilk 6 aylık enflasyon verisi, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

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