Temmuz ayının ilk günlerinde milyonlarca emekli ve memur gözünü Temmuz ayında yapılacak zamma çevirdi. "Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? " sorusu bu nedenle merakla araştırılan konuların başında yer alıyor.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

12.3 milyon emeklinin Temmuz zammının oranı yarın belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ilk 6 aylık enflasyon verisi, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.