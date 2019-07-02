Memur ve emeklinin yeni zamlı maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının arkasından netleşecek. Yıl içinde 2 kez zam alan memur ve emeklinin 2019 yılındaki son enflasyon zammı yarın netleşecek. Eğer enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da işyar ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması planlanıyor. Bu arada Temmuzda zamlı maaş alacak olan işyar emeklilerinin, her ay verilen ek ödemeleri meblağı da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödemenin tutarı zamlı aylıklardan hesaplanacağı için yükselecek. Peki 3 Temmuz memur maaşı 2019 zam oranı son dakika açıklandı mı?