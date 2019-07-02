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  • 03.07.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 09:14

Memur Temmuz mı ne kadar? 3 Temmuz TUİK memur maaşı mı?

3 Temmuz memur maaşı 2019 oranı son dakika açıklandı mı? Memur Temmuz zammı ne kadar? Milyonlarca emekli ve memur için heyecanlı zam bekleyişi başladı. Haziran ayı rakamlarının açıklanması ile memur ve emeklinin temmuz ayı zam oranları netleşecek. Peki temmuz ayında yeni zamla birlikte emekli ve memurun en düşük maaşı ne kadar olacak? 'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden () mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Memur ve emeklinin yeni zamlı maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının arkasından netleşecek. Yıl içinde 2 kez zam alan memur ve emeklinin 2019 yılındaki son enflasyon zammı yarın netleşecek. Eğer enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da işyar ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması planlanıyor. Bu arada Temmuzda zamlı maaş alacak olan işyar emeklilerinin, her ay verilen ek ödemeleri meblağı da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödemenin tutarı zamlı aylıklardan hesaplanacağı için yükselecek. Peki 3 Temmuz memur maaşı 2019 zam oranı son dakika açıklandı mı?

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