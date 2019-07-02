Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutların İstanbul kuraları tamamlandı. Kura sonuçlarına göre konut çıkmayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.