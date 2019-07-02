Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.07.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 18:50

ne zaman iade edilecek? ?

50 bin projesinde İstanbul'un üç ilçesinde sosyal konut projeleri çekilişleri tamamlandı. Kura sonuçlarının ardından listede yer almayan vatandaşlar " ne zaman iade edilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yapılacak? İşte cevabı...

TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?

Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutların İstanbul kuraları tamamlandı. Kura sonuçlarına göre konut çıkmayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? TOKİ çıkmayanlara para iadesi ne zaman?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri