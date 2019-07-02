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  • 03.07.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 10:16

maaşı mı var mı, alma şartları neler?

İşten çıkarılan sigortalılara verilen maaşı için belirlenmiş bazı şartlar vardır. İşsizlik maaşı hesaplama işlemleri işçinin çalıştığı gün sayısına göre değişiklik gösterir. Peki, neler? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafınca verilen işsizlik maaşı, işten çıkarılan sigortalılara verilmektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için İŞKUR'a müracaat yapılması gerekiyor. Başvurular, müracaat meydana getirilen ayın sonuna kadar sonuca varır. İşsizlik maaşı almak için kriterleri karşılayanlar her ayın beşinde maaşlarını alabilirler. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır.

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