Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafınca verilen işsizlik maaşı, işten çıkarılan sigortalılara verilmektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için İŞKUR'a müracaat yapılması gerekiyor. Başvurular, müracaat meydana getirilen ayın sonuna kadar sonuca varır. İşsizlik maaşı almak için kriterleri karşılayanlar her ayın beşinde maaşlarını alabilirler. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır.