Kadroya geçen taşeron işçilere zam yapılacak mı sorusunu binlerce işçi sormaya başladı. KHK ile kadro alan işçilerin durumu ve taleplerini içeren dosyanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğuna yer verildi. Geçtiğimiz yıl KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler , maaş ve diğer sosyal haklardan mahrum bırakılmıştı.