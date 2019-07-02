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  • 03.07.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 11:44

696 Sayılı ile kadro alan işçilerin durumu! ve mı yapılacak mı?

Taşeronda son dakika haberi: Taşeron işçilerin ve kamu işçilerin sorunları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Maaş mı ve TİS görüşmeleri öncesi kritik görüşme yapıldı. İşte görüşmeden gelen ilk bilgiler ve beklentiler. Kadroya geçen taşeron işçilere ve zammı!

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